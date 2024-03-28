В ДНР появится круглогодичный бассейн

ПСБ построит в Макеевке Центр уличного баскетбола и круглогодичный бассейн в рамках проекта «ПСБ-Детям», сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков в ходе рабочей поездки в Донецкую народную республику.

По его словам, ПСБ также планирует расширить офисную сеть в ДНР,

«Та масштабная работа, которую ПСБ проводит в ДНР, направлена на обеспечение населения и бизнеса современными финансовыми продуктами, услугами и сервисами», — отметил он.

Фрадков добавил, что в Авдеевке начал работать передвижной офис ПСБ.

В рамках поездки председатель ПСБ провел рабочую встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным, который высоко оценил деятельность ПСБ в регионе.

«ПСБ позволяет жителям ДНР пользоваться всем инструментарием банковской системы Российской Федерации благодаря тесному взаимодействию и расширению возможностей», — сказал Пушилин.

Глава ДНР подчеркнул, что строительство спортивных объектов имеет большое значение для жителей региона.

В рабочей встрече также приняли участие заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, председатель правительства ДНР Евгений Солнцев, а также заместители председателя ПСБ — Михаил Дорофеев и Константин Басманов.