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Песков прокомментировал информацию NYT о возможных терактах

Песков отреагировал на информацию NYT о возможных терактах после «Крокуса»

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MGIMO360 TV/YouTube

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал поступившую из американской газеты The New York Times (NYT) информацию о возможных терактах после трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Ничего не известно», — заявил представитель Кремля.

Он посоветовал осторожнее относиться к информации издания, подчеркнув, что газета ссылается на собственные анонимные источники.

Некоторое время назад газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что чиновники стран Запада опасаются террористических атак во время Олимпийских игр, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже, из-за произошедшего в «Крокус Сити Холле».

Вечером 22 марта в «Крокусе» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Сообщается о 137 погибших, количество жертв может увеличиться.

Ранее Песков высказался о роли дружеских отношений в переговорах.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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