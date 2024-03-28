В Госдуме объяснили, зачем нужна Единая электронная школа для стран СНГ и ЕАЭС

Единая электронная школа для стран СНГ и ЕАЭС, созданная на базе Российской электронной школы, позволит не только поделиться наработками в сфере образования с педагогами из других стран, но и углубит сотрудничество с ними. Об этом «Парламентской газете» рассказала автор инициативы, депутат Госдумы Яна Лантратова.

«Сейчас перед Россией стоит задача восстановления и углубления политического, экономического и культурного сотрудничества на всем евразийском пространстве, в первую очередь — с государствами постсоветского пространства, с которыми нас связывают общее наследие, общие интересы, общая историческая судьба», — пояснила она.

По ее словам, для достижения этих целей важно найти «общие смыслы, ценности и убеждения между народами». Депутат уточнила, что в этом может помочь развитие взаимодействия в сфере образования с использованием традиционной и цифровой инфраструктуры.

Лантратова направила предложение о создании Единой электронной школы вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко 26 марта. Она заявила, что подобная электронная школа поспособствует распространению знаний о русском языке и культуре у жителей стран ближнего зарубежья, которые собираются приехать в будущем в Россию.

Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание на обучение математике в школах.