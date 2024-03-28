Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме объяснили, зачем нужна Единая электронная школа для стран СНГ и ЕАЭС

Депутат Лантратова: электронная школа для стран ЕАЭС углубит сотрудничество

close
100%
Нина Зотина/РИА Новости

Единая электронная школа для стран СНГ и ЕАЭС, созданная на базе Российской электронной школы, позволит не только поделиться наработками в сфере образования с педагогами из других стран, но и углубит сотрудничество с ними. Об этом «Парламентской газете» рассказала автор инициативы, депутат Госдумы Яна Лантратова.

«Сейчас перед Россией стоит задача восстановления и углубления политического, экономического и культурного сотрудничества на всем евразийском пространстве, в первую очередь — с государствами постсоветского пространства, с которыми нас связывают общее наследие, общие интересы, общая историческая судьба», — пояснила она.

По ее словам, для достижения этих целей важно найти «общие смыслы, ценности и убеждения между народами». Депутат уточнила, что в этом может помочь развитие взаимодействия в сфере образования с использованием традиционной и цифровой инфраструктуры.

Лантратова направила предложение о создании Единой электронной школы вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко 26 марта. Она заявила, что подобная электронная школа поспособствует распространению знаний о русском языке и культуре у жителей стран ближнего зарубежья, которые собираются приехать в будущем в Россию.

Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание на обучение математике в школах.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами