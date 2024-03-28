Россияне стали чаще пользоваться каршерингом

Россияне потратили на сервисы каршеринга в 2023 году на 43% больше минут, чем годом ранее. При подсчетах учитывалось все время активного использования приложения абонентами. Такие данные следуют из исследования Yota на основе обезличенных данных абонентов.

По данным Yota, средняя длительность использования сервисов каршеринга увеличилась на 28%. Чаще всего россияне стали пользоваться приложениями BelkaCar (+350%), «Делимобиль» (+307%) и Яндекс Драйва (+156%).

Также аудитория сервисов каршеринга выросла на 14% по сравнению с прошлым годом. Больше всего увеличилась аудитория Яндекс Драйва (+56% за год). Количество пользователей «РентРайд» выросло на 47%, а BelkaCar – на 40%.

Аналитики Yota отметили, что почти половина (48%) пользователей каршеринга – это люди в возрасте 26-35 лет. Исследование показало, что в 2023 году больше всего выросло количество пользователей от 46 лет (+22%).

Чаще всего каршерингом пользуются мужчины (72% пользователей), но в 2023 году женская аудитория аренды автомобилей выросла на 16%.

По данным Yota, самая большая средняя продолжительность поездок в сервисах каршеринга в 2023 года фиксировалась в Сочи, Салехарде, Улан-Удэ и Чебоксарах.