В Кремле не прокомментировали данные о пропавших без вести после теракта в «Крокусе»

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова попросили прокомментировать появившиеся данные в Telegram-каналах о пропавших без вести после теракта в «Крокус Сити Холле».

«Этот вопрос нужно обратить в СК. Я не могу на него ответить», — заключил Песков.

Накануне в Следственном комитете России сообщили, что после теракта в «Крокусе» поступило 143 заявления о без вести пропавших посетителях.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, произошел пожар. Позднее террористы были задержаны.

Также в здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором и планировалось провести музыкальное мероприятие. По данным Следственного комитета, для этих целей преступники использовали бензин.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 28 марта заявил, что 74 пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» продолжают лечение в стационарах федеральных учреждений. По словам министра, состояние 18 пострадавших, в том числе троих детей, остается тяжелым. Он уточнил, что еще 33 человека находятся в состоянии средней тяжести, а 20 человек готовятся к выписке в ближайшие дни, поскольку их состояние улучшилось. Telegram-канал «112» со ссылкой на источник сообщал, что число пострадавших при нападении выросло до 372.

Ранее МВД сообщило, как вычислило машину террористов из «Крокуса».