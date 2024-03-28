Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно об опасениях США при передаче данных РФ об угрозе теракта

NYT: США не делились с Россией данными о теракте, боясь раскрыть свои источники

close
100%
Антон Денисов/РИА Новости

Американские спецслужбы не передали России имевшуюся у них информацию о готовящемся теракте в «Крокус Сити Холле», боясь раскрыть свои источники. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что «враждебные отношения Москвы и Вашингтона» не позволили чиновникам США передать информацию о плане террористов сверх необходимой из опасений, что российские власти могут узнать об их источниках разведданных или методах их получения.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что спецслужбы Германии не обладали информацией о готовящемся теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Он подчеркнул, что предупреждать другие страны о готовящихся терактах — часть политики США, и в случае с «Крокус Сити Холлом» это тоже было сделано.

26 марта директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников заявлял, что Соединенные Штаты передавали России информацию общего характера о возможности терактов, и российская сторона это учла.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, предоставили ли страны Запада помощь РФ в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле», отметил, что российские спецслужбы работают самостоятельно.

Ранее экс-советник Пентагона не исключил причастности Запада к теракту в «Крокусе».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами