Стало известно об опасениях США при передаче данных РФ об угрозе теракта

Американские спецслужбы не передали России имевшуюся у них информацию о готовящемся теракте в «Крокус Сити Холле», боясь раскрыть свои источники. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что «враждебные отношения Москвы и Вашингтона» не позволили чиновникам США передать информацию о плане террористов сверх необходимой из опасений, что российские власти могут узнать об их источниках разведданных или методах их получения.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что спецслужбы Германии не обладали информацией о готовящемся теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Он подчеркнул, что предупреждать другие страны о готовящихся терактах — часть политики США, и в случае с «Крокус Сити Холлом» это тоже было сделано.

26 марта директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников заявлял, что Соединенные Штаты передавали России информацию общего характера о возможности терактов, и российская сторона это учла.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, предоставили ли страны Запада помощь РФ в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле», отметил, что российские спецслужбы работают самостоятельно.

Ранее экс-советник Пентагона не исключил причастности Запада к теракту в «Крокусе».