В российском регионе мужчина застрелил жену и дочерей

Житель Ставропольского края нанес огнестрельное ранение своей супруге и несовершеннолетним дочерям. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на свой источник.

Женщина была госпитализирована с ранением височной области, девочки погибли на месте случившегося.

Ранее сообщалось, что в Челябинске на улице Дегтярева 32-летний участник специальной военной операции убил свою бывшую жену, пока к ней ехала полиция. Уточнялось, что ночью он пытался попасть в дом к бывшей супруге. Женщина вызвала полицию, но когда сотрудники правоохранительных органов прибыли, злоумышленник уже душил свою жертву.

До этого сообщалось, что на северо-востоке Москвы 51-летний неоднократно судимый мужчина жестоко убил свою 42-летнюю сожительницу.

Ранее сообщалось, что россиянин охотился на лося и случайно застрелил наркомана в лесу.