Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российском регионе мужчина застрелил жену и дочерей

«Известия»: мужчина застрелил несовершеннолетних дочерей и жену под Ставрополем

close
100%
Depositphotos

Житель Ставропольского края нанес огнестрельное ранение своей супруге и несовершеннолетним дочерям. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на свой источник.

Женщина была госпитализирована с ранением височной области, девочки погибли на месте случившегося.

Ранее сообщалось, что в Челябинске на улице Дегтярева 32-летний участник специальной военной операции убил свою бывшую жену, пока к ней ехала полиция. Уточнялось, что ночью он пытался попасть в дом к бывшей супруге. Женщина вызвала полицию, но когда сотрудники правоохранительных органов прибыли, злоумышленник уже душил свою жертву.

До этого сообщалось, что на северо-востоке Москвы 51-летний неоднократно судимый мужчина жестоко убил свою 42-летнюю сожительницу.

Ранее сообщалось, что россиянин охотился на лося и случайно застрелил наркомана в лесу.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами