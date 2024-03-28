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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с налоговыми декларациями

ЦБ предупредил россиян о выдающих себя за сотрудников ФНС мошенниках

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Shutterstock

В России появились мошенники, которые выдают себя за сотрудников Федеральной налоговой службы (ФНС) и требуют предоставить декларации. Об этом рассказали в Telegram-канале Центрального банка России.

Регулятор рассказал, что злоумышленники присылают потенциальной жертве на электронную почту письмо якобы от сотрудника налоговой службы, в котором требуют представить декларацию по специальной ссылке. После перехода по ссылке человека просят ввести личные данные и реквизиты банковской карты якобы для идентификации налогоплательщика. Однако это очередная уловка для того, чтобы завладеть личными данными.

В Центробанке обратили внимание, что налоговые органы не рассылают электронные сообщения о задолженности с предложением оплатить ее онлайн.

В ЦБ посоветовали в этом случае быть бдительными и не реагировать на такие письма. Россиян призвали не переходить по ссылкам в сообщении и не предоставлять личную и финансовую информацию.

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