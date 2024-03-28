Десятки тысяч жителей новых регионов продолжают жить в ПВР

Более 32 тыс. жителей новых регионов прожили в ПВР уже два года после своей эвакуации из новых регионов РФ. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление директора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Олега Мануйло.

«По состоянию на сегодняшний день на территории Российской Федерации в 65 субъектах развернуто 950 пунктов временного размещения, где размещено более 32 тысяч граждан, из них 8,5 тысяч детей», — рассказал Мануйло на заседании парламентской комиссии по расследованию преступлений украинского режима в отношении несовершеннолетних.

Сообщается, что все проживающие в ПВР уже обращались за медицинской помощью не менее 4-5 раз, а за психологической помощью – не менее одного раза.

До этого мэр Белгорода Вячеслав Гладков сообщил, что 300 белгородцев переехали в ПВР в области.

Гладков заключил, что решение было принято в связи со сложной оперативной обстановкой в регионе, в том числе на фоне обстрелов Белгорода украинскими военными.

Ранее глава Роспотребнадзора допустил, что мораторий на ЕГЭ в новых регионах могут продлить до 2028 года.