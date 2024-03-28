Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Десятки тысяч жителей новых регионов продолжают жить в ПВР

МЧС РФ: более 32 тыс. жителей новых регионов прожили в ПВР уже два года

close
100%
Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Более 32 тыс. жителей новых регионов прожили в ПВР уже два года после своей эвакуации из новых регионов РФ. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление директора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Олега Мануйло.

«По состоянию на сегодняшний день на территории Российской Федерации в 65 субъектах развернуто 950 пунктов временного размещения, где размещено более 32 тысяч граждан, из них 8,5 тысяч детей», — рассказал Мануйло на заседании парламентской комиссии по расследованию преступлений украинского режима в отношении несовершеннолетних.

Сообщается, что все проживающие в ПВР уже обращались за медицинской помощью не менее 4-5 раз, а за психологической помощью – не менее одного раза.

До этого мэр Белгорода Вячеслав Гладков сообщил, что 300 белгородцев переехали в ПВР в области.

Гладков заключил, что решение было принято в связи со сложной оперативной обстановкой в регионе, в том числе на фоне обстрелов Белгорода украинскими военными.

Ранее глава Роспотребнадзора допустил, что мораторий на ЕГЭ в новых регионах могут продлить до 2028 года.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами