Собачий жир на прилавках супермаркета возмутил жителей Приморья

Жители города Артем в Приморском крае возмутились необычным товаром, который нашли на полках супермаркета, а именно собачьим жиром. Об этом сообщает Telegram-канал «НОВОСТИ АРТЕМА + приморье».

Жир в стеклянных бутылках объемом 250 мл с этикеткой «Собачий жир. Натуральный продукт 100% очищенный» заметили в супермаркете «Гурман» в торговом центре «Авиатор». Судя по информации на упаковке, продукт производят в Барнауле на заводе медпрепаратов. В магазине его реализуют по цене 565 рублей за единицу товара.

В комментариях к новости часть подписчиков отметила, что в народе жир используют, чтобы лечить последствия туберкулеза. Другие комментаторы назвали это утверждение мифом.

«Реальные факты и здравый смысл подсказывают, что польза собачьего мяса при туберкулезе — это миф», «Мне кажется, что этот жир больше как плацебо, для людей с туберкулезом», «Какая-то дремучесть у тех, кто такое покупает», — высказались подписчики канала.

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