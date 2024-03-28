В ЯНАО продавец обещал мужчине около миллиона рублей за теракт на местной базе

В ЯНАО мужчина привлек внимание правоохранителей после сообщения о теракте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в поселке Уренгой. Местный житель получил сообщение, в котором неизвестный предлагал совершить теракт на местной лыжной базе за чуть менее чем миллион рублей. Абонент якобы выступал от лица легиона «Свобода России» (организация запрещена в России).

Мужчина отправился в полицию, специалисты оперативно нашли подозреваемого. Им оказался 20-летний продавец из супермаркета в этом же поселке. В квартире молодого человека во время обысков обнаружили десять сим-карт, семь телефонов.

Подобные сообщения уже поступали россиянам после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холе» 22 марта. В день инцидента несколько человек с оружием ворвались в концертный зал, где должна была выступать группа «Пикник», и стали стрелять по зрителям. В результате количество пострадавших превысило 300 человек.

Ранее в Тыве девятилетняя девочка от скуки предлагала незнакомцу совершить теракт.