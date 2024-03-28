Сын владельца «Крокуса» посчитал, сколько будет стоить строительство такого же зала

Строительство подобного «Крокус Сити Холл» концертного зала может потребовать не меньше $150 млн. Такую оценку дал сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов в эфире телеканала «Россия 24».

Он пояснил, что построить «Крокус Сити Холл» 15 лет назад его отцу Аразу Агаларову стоило порядка $70 млн. На сегодняшний день сумма на подобный проект может увеличиться минимум в два раза, подсчитал он.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, произошел пожар. Позднее террористы были задержаны.

Также в здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором и планировалось провести музыкальное мероприятие. По данным Следственного комитета, для этих целей преступники использовали бензин.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Поздно вечером 24 марта их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Днем 25 марта были арестованы еще трое фигурантов по делу, связанному с продажей автомобиля Renault белого цвета, который использовался для побега после совершения теракта.

Ранее в Минздраве назвали число находящихся в стационарах после теракта в «Крокусе».