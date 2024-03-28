Следователям по делу Алишера Усманова в Германии грозит уголовное преследование

В Германии сотрудников прокуратуры города Франкфурт-на-Майне проверят на предмет препятствования правосудию и преследования невиновных лиц, сообщает Bild.

Проверку по факту уголовного правонарушения решено провести после получения заявлений от двух человек, одним из которых, по данным Bild, является российский миллиардер Алишер Усманов.

В мае 2023-го года суд Франкфурта-на-Майне признал незаконным обыски 2022 года по делу об отмывании доходов против Усманова. Суд пояснил, что при выдаче прокуратуре ордеров на обыск были допущены серьезные нарушения, подчеркнув, что «смутных подозрений» и «голословных предположений» для проведения обысков недостаточно.

Как сообщает Bild, прокуратура не вернула конфискованные при обыске вещи. По данным издания, сотрудники прокуратуры даже заявили, что «определение незаконности судом не имеет значения» и у них «другое мнение на этот счет».

По мнению председательствующего судьи верховного суда ФРГ в отставке Томаса Фишера, которое приводят «Ведомости», существует подозрение в умышленном злоупотреблении правом сотрудниками генеральной прокуратуры Франкфурта-на-Майне: этот орган трактовал действия своих сотрудников неоправданно произвольно. Как считает Фишер, хронология событий не допускает, что речь может идти об ошибке, вызванной заблуждением следователей.

Ранее адвокаты российского миллиардера Алишера Усманова добились возврата документов мюнхенскому футбольному клубу «Бавария», изъятых в рамках дела бизнесмена.