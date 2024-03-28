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В Москве ходившему под видом ветерана в школы пенсионеру грозит 20 лет за растление детей

В Москве в педофилии обвиняют пенсионера, ходившего по школам под видом ветерана

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В Москве пенсионера, который ходил на посвященные Великой Отечественной войне праздники в школы, стал фигурантом дела о растлении детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По версии правоохранителей, 82-летний мужчина изнасиловал ребенка возрастом до 14 лет и растлил подростка до 16 лет. О том, когда произошли эти инциденты, не сообщается.

Известно, что у мужчины есть статус «ребенка войны». По словам пенсионера, он восемь раз был на парадах в Москве. Он также посещал учебные заведения на тематических мероприятиях, там его называли «другом».

Иногда на праздниках его представляли ветераном Великой Отечественной войны, но к моменту окончания событий ему было четыре года.

«Пенсионер приходил в школы в пиджаке с медалями и орденами, однако в основном они не касались военной службы», — сообщается в публикации.

На данный момент пенсионер находится под домашним арестом.

Ранее в Москве иностранец-педофил изнасиловал шестерых детей и получил пожизненный срок.

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