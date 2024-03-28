Ученый объяснил, какими напитками запрещено запивать таблетки

Таблетки стоит запивать только водой комнатной температуры, потому что другие напитки могут снизить или, напротив, усилить действие лекарства, что негативно скажется на здоровье. Об этом Life рассказал доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Андрей Дорохов.

«Так, чай и кофе содержат кофеин и танины. Многие действующие вещества, соединяясь с танинами, образуют нерастворимые соединения и не всасываются в кровь. То есть лекарство просто выйдет из организма, не принеся никакой пользы», — отметил эксперт.

По его словам, грейпфрутовый сок несовместим со многими лекарственными средствами, ананасовый и виноградный — могут вызвать гипертонический криз при приеме психостимуляторов, томатный — снизит антибактериальный эффект сульфаниламидов. Газированные напитки могут вызвать раздражение слизистой желудка и снизить эффективность препаратов.

Для запивания таблеток не подойдет и молоко, потому что оно будет препятствовать всасыванию различных антибиотиков, нестероидных противовоспалительных препаратов, омепразола, препаратов для щитовидной железы, добавил Дорохов. Категорически не рекомендуется сочетать таблетки с алкоголем, заключил эксперт.

Врач Александр Мясников до этого говорил, что некоторые антибиотики нельзя запивать молоком или соком. Мясников также подчеркнул, что антибиотики не действуют на вирусы, поэтому не помогут при простуде.

Ранее ученые протестировали таблетки против рака крови.