В Ульяновске сотрудники ФСБ провели обыски в кабинете замминистра ЖКХ

Утром 28 марта в Ульяновске сотрудники ФСБ пришли с обысками в кабинет замминистра ЖКХ Ульяновской области Елены Чупахиной. Об этом сообщило местное издание «Улпресса».

По данным журналистов, силовики проводят обыски и изымают документы. По предварительной информации, Чупахину заподозрили в получении взятки в особо крупном размере при распределении заказов. Издание написало, что чиновница якобы встала на сторону одной из фирм во время выбора подрядчика для благоустройства в парке «Победа», Театральном сквере и других объектах.

При этом в региональном следственном комитете сообщили журналистам, что Чупахина не проходит в качестве подозреваемой, однако ее статус раскрывать не стали. В региональном УФСБ от комментариев отказались.

До этого заместителю руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС), генерал-полковнику таможни Елене Ягодкиной предъявили обвинения в превышении полномочий. Ей также избрали меру пресечения в виде ареста.

Ранее в министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края прошли следственные действия.