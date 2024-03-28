Эксперты назвали фрукт, который ускоряет метаболизм и помогает похудеть

Киви — это экзотическая тропическая ягода, которая обладает массой полезных свойств. В том числе помогает ускорить метаболизм, хорошо воздействует на работу кишечника и способствует сбросу лишнего веса, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Киви считается полезным продуктом для женщин, которые ходят похудеть, отмечают специалисты. В этой ягоде много клетчатки, которая поддерживает здоровое состояние органов пищеварения и особенно — кишечника, помогая сбросить вес. Кроме того, киви полезно есть беременным женщинам, так как в нем содержится фолиевая кислота, которая предупреждает развитие анемии и предотвращает проблемы со здоровьем.

Помимо этого, в тропической ягоде много антиоксидантов, которые поддерживают работу сердца и сосудов и защищают клетки от повреждений. Киви также является источником витамина С — в 100 граммах продукта содержится суточная норма этого микроэлемента. Благодаря этому ягода укрепляет иммунитет, хорошо влияет на работу мозга, а также на состояние кожи.

Витамин В9 в составе киви тоже благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. Помимо этого, в ягоде содержатся необходимые человеку кремний, медь, кобальт, фермент актинидин и другие полезные микроэлементы

В то же время специалисты подчеркивают, что киви — это тропический плод, а значит, не совсем привычен для организма жителей России и может вызвать аллергию. Включать в рацион его следует с осторожностью, а после употребления — полоскать рот, так как в киви много кислот. Кроме того, из-за обилия кислот не стоит есть киви людям, страдающим от заболеваний ЖКТ, в период обострения.

Напомним, врачи считают, что киви может улучшить настроение у людей с низким уровнем витамина С всего за четыре дня.

Специалисты ранее объяснили, можно ли есть киви с кожурой.