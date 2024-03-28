России предрекли пожароопасное лето

Лето в России в 2024 году будет более пожароопасным, чем в прошлом году. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, ее комментарий опубликован на сайте правительства.

По ее словам, сложности могут начаться с апреля, но некоторые российские регионы к ним не готовы.

Абрамченко, ссылаясь на данные МЧС и Рослесхоза, отметила, что недостаточно подготовлены к пожароопасному сезону Калининградская, Курганская, Удмуртская и Омская области, Еврейская автономная область и Республика Алтай.

Вице-премьер призвала эти регионы заранее принять все меры по борьбе и профилактике ландшафтных природных пожаров. Кроме того, она подчеркнула, что не нужно забывать о подготовке к сезону в традиционно высокогорных регионах: Тюменской и Свердловской областях, Красноярском крае и Якутии.

«Объем финансирования из федерального бюджета составил более 17,6 млрд руб. — средства направлены на охрану лесов от пожаров и закупку лесопожарной техники и оборудования», — заключила вице-премьер.

До этого сообщалось, что правительство Приморья ввело режим ЧС в Надеждинском районе и Шкотовском округе из-за природных пожаров.

Ранее лесхоз Подмосковья внедрил искусственный интеллект для обнаружения очагов лесных возгораний.