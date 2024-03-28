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Сомелье рассказала, какие действия портят вкус вин

Сомелье Сурина: хранение бутылки вина на солнце испортит вкус напитка

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Depositphotos

Хранение бутылки вина на солнце может испортить вкус и аромат напитка, потому что в этом случае вино потеряет свою интенсивность. Об этом рассказала сомелье винотеки Winetalk Анастасия Сурина, передает проект «Сноб».

Кроме того, не рекомендуется класть в вино лед, потому что он разбавит напиток, а также оставлять бутылку открытой на ночь — тогда в напитке начнется процесс окисления. В качестве закуски к вину лучше не выбирать сладкое, потому что оно повысит ощущение кислотности сухого вина и уменьшат интенсивность его фруктовых тонов.

«Некоторые закуски в сочетании с красным вином, богатым танинами, могут привести к появлению неприятного металлического послевкусия. Этот эффект вызывают жирная рыба и яблоки», — добавила Сурина.

По ее словам, не стоит сочетать напиток и с блюдами со вкусом умами. К ним относятся бульоны из водорослей, соевый соус, грибы, помидоры, брокколи, спаржа, брюссельская капуста, шпинат, яйца, приправа даши, рыбные и устричные соусы и томатная паста. Сомелье уточнила, что после них напиток может показаться горьким.

Заместитель председателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов до этого рассказал, что при выборе вина необходимо проверять наличие акцизных марок и целостность бутылки. По его словам, в магазине при этом не должно быть слишком жарко.

Ранее эксперт по вину объяснила, почему в России не разрешают онлайн-продажу алкоголя.

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