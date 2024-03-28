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В Севастополе КамАЗ врезался в жилой дом, снес стену и перевернулся

В Севастополе КамАЗ въехал в жилой дом

В Севастополе произошло ДТП с участием КамАЗа. Об этом сообщает полиция города.

Инцидент произошел на Федоровской улице поселка Любимовка. По предварительным данным, 51-летний мужчина за рулем на скорости потерял контроль над машиной и врезался в забор и световую опору дома. После этого автомобиль продолжил двигаться, врезался в дом и перевернулся.

На кадрах с места инцидента заметно, что стена у дома полностью отсутствует. Сам грузовик лежит на боку, на машине видны серьезные повреждения.

Во время инцидента водитель не пострадал. На данный момент по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее по пути в Москву поезд с пассажирами сошел с рельсов из-за столкновения с КамАЗом.

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