Утром в Одессе произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Подробные данные не приводятся. Местные власти пока ситуацию не комментировали.

В данный момент в Николаевской и Одесской областях Украины действует воздушная тревога.

Также «Общественное» сообщало о взрывах в Харькове и Днепропетровске.

Отмечалось, что Харьков остался без света после удара по стратегическим объектам, город находится во мраке, написала западная пресса.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киевской области повреждения получило оборудование электросетей.