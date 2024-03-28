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В новосибирском ТЦ маленькую девочку защемил и протащил вверх эскалатор

В Новосибирске в ТЦ ребенка защемил эскалатор

В Новосибирске девочка оказалась на эскалаторе одна. Об этом сообщает сообщество «ЧП Новосибирск».

Инцидент произошел в торговом центре Golden Field. На кадрах с места видно, как девочка поскользнулась на первой ступеньке и сразу упала. Эскалатор повез ее вверх, где она застряла и начала плакать.

Сотрудник ТЦ быстро оказал помощь ребенку. После этого девочку забрал мужчина, с которым она пришла в комплекс.

До этого в Самаре годовалый ребенок повредил палец на эскалаторе, который зажал ребенку часть руки. Девочку направили в больницу, ситуацией заинтересовались в правоохранительных органах. Следователи проводят проверку.

Ранее в Петербурге эскалатор в метро засосал одежду ехавшей сидя девушки.

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