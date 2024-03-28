Политолог назвал мотив организаторов теракта в «Крокусе»

Профессор Ливанского университета Джамаль Ваким выразил мнение, что организаторы теракта в «Крокус Сити Холле» не случайно остановили свой выбор на террористах, связанных с экстремистской группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ). Об этом сообщает ТАСС.

«Те, кто вербовал наемников из террористической структуры, базирующейся на Ближнем Востоке, для нанесения удара в сердце России, преследовали далеко идущую цель — вбить клин между Москвой и исламским миром», — сказал политолог, который считается ведущим арабским экспертом по исламскому фундаментализму.

По словам Вакима, замысел состоял в том, чтобы посеять межконфессиональную рознь в России и попытаться дестабилизировать внутреннее положение страны, помешав таким образом дальнейшим военным успехам российских войск на Украине.

Эксперт задался вопросом, почему ИГ в разгар конфликта в секторе Газа понадобился столь масштабный теракт в России. По его мнению, причиной этому стало недовольство западных стран укреплением экономических связей России с арабскими и исламскими государствами. По словам Вакима, Британия, США и Франция готовы использовать любые средства, чтобы помешать этому партнерству.

До этого агентство РИА Новости сообщало, что террористов, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл», вербовали через Telegram-канал «Садои Хуросон» («Голос Хорасана»), принадлежащий афганскому крылу «Исламского государства».

27 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «странным» то, что США обвиняют в теракте ИГ до окончания расследования.

Ранее силовики стали чаще проверять рабочих мигрантов из Центральной Азии.