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На Сахалине мужчина организовал экстремистскую ячейку и получил срок шесть лет

На Сахалине иностранцев осудили за создание экстремистской ячейки

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

Суд вынес приговор иностранцу и его помощнику, которые поддерживали деятельность экстремистского объединения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По версии правоохранителей, один из фигурантов процесса организовал на Сахалине ячейку международной экстремистской религиозной организации. В рамках своей деятельности организация дискриминировала граждан РФ по религиозному признаку и поддерживала террористические структуры. В России объединение запрещено.

Позже к деятельности мужчина привлек местного жителя, который являлся трудовым мигрантом. Оба занимались пропагандой, проводили встречи и распространяли свою литературу.

Мужчины признали свою вину. Суд приговорил организатора к шести годам лишения свободы, его помощник получил 2,5 года. Оба отправятся в тюрьму.

Ранее в Крыму в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об экстремизме после призывов к насилию над военными.

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