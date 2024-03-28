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Светлаков рассказал о спасении Бурунова во время теракта в «Крокусе»

Светлаков рассказал, что предупредил Бурунова, чтобы тот не заходил в «Крокус»

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Российский телеведущий и актер Сергей Светлаков в интервью блогеру Надежде Стрелец рассказал, как спас актера Сергея Бурунова во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Светлаков сообщил, что Бурунов, который тоже является фанатом группы «Пикник», планировал посетить концерт группы, но опаздывал. После начала нападения террористов телеведущий предупредил актера, чтобы тот не заходил в здание концертного зала.

По словам Светлакова, Бурунов позвонил ему, когда уже звучали выстрелы, и сказал, что придет через минуту.

«Я ему сказал стоять там, где он сейчас находится, и не заходить», — вспомнил телеведущий.

Сергей Светлаков был в «Крокус Сити Холле» в момент теракта. Он приехал как зритель на концерт группы «Пикник». Артист назвал случившееся «адом».

22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого также возник пожар.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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