Названо количество возвращенных билетов на концерты после теракта в «Крокусе»

Организатор Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич рассказал, что в течение пяти дней после теракта в «Крокус Сити Холле» было возвращено 100 тыс. билетов на массовые мероприятия в России. Об этом сообщает РБК.

При этом в пресс-службе «МТС Энтертейнмент» заявили, что после трагедии было возвращено до 60 тыс. билетов. Количество отмененных мероприятий по всей стране достигает 1,5-2 тыс., что составляет примерно 3% от общего числа.

По словам Бабича, большая часть организаторов намерена перенести концерты и мероприятия на более поздние даты. Как рассказал глава агентства InterMedia Евгений Сафронов, после теракта продажи билетов на концерты упали на 60-70%.

До этого Сафронов утверждал, что максимальные потери организаторов массовых мероприятий в России после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» могут составить до 3–4 млрд руб. за выходные 23–24 марта.

Позднее билетные сервисы рассказали о порядке возврата средств за отмененные после теракта в «Крокус Сити Холле» концерты и массовые мероприятия.

Ранее специалист по оружию высказался о подготовке атаковавших «Крокус» террористов.