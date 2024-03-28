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Кафе одного из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» было популярно у таксистов

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Касимов владел несколькими кафе

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Алишер Касимов, арестованный судом как фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле», был владельцем нескольких кафе. О разговоре с некоторыми их посетителями рассказывает ТАСС.

Агентство сообщает, что принадлежащее Касимову кафе «Чайхана» на Путилковском шоссе в настоящее время не работает, вывеска убрана. Очевидцы утверждают, что заведение пользовалось популярностью у таксистов. Сам Касимов нередко готовил в кафе еду, его видели там регулярно.

Кроме того, у Касимова были еще два кафе в Красногорске.

Касимов стал восьмым арестованным фигурантом дела о нападении на «Крокус Сити Холл». Предполагается, что он сдал квартиру одному из исполнителей теракта. Сам он утверждает, что не был осведомлен об их планах и нашел квартиранта через интернет.

О Касимове известно, что он уроженец города Ош в Киргизии, с 2014 года вступил в российское гражданство. Ему 32 года, по специальности повар, женат, трое маленьких детей.

27 марта «Чайхану» фигуранта дела о теракте в «Крокусе» закрыли.

Брат Касимова утверждает, что он ничего не знал о подготовке теракта.

Ранее стало известно, что силовики стали чаще проверять рабочих мигрантов из Центральной Азии.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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