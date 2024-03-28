Полицейские установили автомобиль террористов по видео в горящем «Крокусе»

Полицейские из Подмосковья смогли выявить автомобиль, на котором скрылись террористы, напавшие на «Крокус Сити Холл». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным Волк, начальник полиции Максим Мягков и его заместитель Дмитрий Новиков из управления МВД по Красногорску быстро прибыли на место происшествия и направились в серверную, чтобы изъять видеозаписи с подозреваемыми перед тем, как пожар разрушил доказательства.

После взлома двери полицейские и сотрудники ФСБ просмотрели видео и определили автомобиль, на котором скрылись предполагаемые террористы. Благодаря полученной информации им удалось выявить маршрут нападавших и задержать их.

Теракт на территории «Крокус Сити Холла», расположенного в подмосковном Красногорске, произошел вечером 22 марта. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Также в здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором и планировалось провести музыкальное мероприятие. По данным Следственного комитета, для этих целей преступники использовали бензин.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Поздно вечером 24 марта их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Днем 25 марта были арестованы еще трое фигурантов по делу, связанных с продажей автомобиля Renault белого цвета, который использовался для побега после совершения теракта.

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».