Иностранные рабочие попали под внимание силовиков после теракта

Представители правоохранительных органов увеличили число проверок компаний, в которых значительная часть сотрудников являются выходцами из Центральной Азии. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

При этом отмечается, что Россия пока не готова полностью отказаться от такой рабочей силы.

«Быстро отказаться от трудовых мигрантов или серьезно сократить их число участники рынка не могут: российская экономика очень зависима от такой рабочей силы», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге правоохранители вышли на людей, которые могут быть причастны к незаконной легализации иностранных граждан: 30 из них задержаны и доставлены в отделение полиции.

Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, подозреваемые организовали коммерческую компанию, которая выдавала иностранным гражданам сертификаты о том, что те якобы прошли тестирование на знание истории России, русского языка и знание законодательства РФ. К оформлению документов были привлечены пять работников вузов. Полученные бумаги приезжие использовали для постановки на миграционный учет и с целью проживания и трудоустройства в России.

По данным полиции, за фиктивную сдачу тестов мигранты платили по 15 тыс. рублей. Ежемесячный доход компании от незаконной деятельности составлял порядка 7,5 млн рублей.

Ранее полиция пришла с рейдом на склад Wildberries в Подмосковье.