В семье одного из террористов рассказали о боли после трагедии в «Крокусе»

Жена старшего брата обвиняемого в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» Шамсидина Фаридуни Гульбахор Джонова призналась, что ей больно из-за гибели людей, которых убил ее родственник. Об этом пишет РИА Новости.

«Я как мать молюсь за Россию, за их потерянных родных... Я как мать за них болею», — сказала она.

По информации агентства, Фаридуни родом из кишлака Лойоби города Гиссар, находящегося в 50 километрах от Душанбе. В Москву он приехал на заработки за полгода до совершения теракта.

До этого сообщалось, что в Таджикистане дом семьи Фаридуни был опечатан после трагических событий в Подмосковье.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Поздно вечером 24 марта их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая.

Ранее в ОНК Москвы заявили, что обвиняемых в теракте в «Крокусе» ждут суровые условия.