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В Крыму осудили инвалида СВО, зарезавшего знакомого в пьяном конфликте

Суд приговорил инвалида СВО к 5,5 года колонии за убийство в пьяном конфликте

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Керченский городской суд приговорил к 5,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима бывшего участника СВО, который зарезал своего знакомого в результате конфликта в состоянии алкогольного опьянения. Об этом говорится в карточке дела.

Из приговора суда следует, что в ночь на 27 июля 2023 года на территории Ворошиловского рынка Керчи группа мужчин распивала алкоголь. В какой-то момент речь зашла о специальной военной операции, участником которой ранее был осужденный: он получил на фронте ранение и вернулся домой без ноги. Один из мужчин стал издеваться над ним, называя инвалидом. Оба отошли в сторону «поговорить». Инвалид достал складной нож и ударил им своего обидчика в бок, после чего оба вернулись обратно к компании и продолжили распитие алкоголя.

Раненый не выказывал каких-либо признаков ухудшения здоровья. Когда через некоторое время он упал на землю, окружающие сочли, что виной тому большая доза выпитого. После чего компания ушла, а потерпевшего доставили в больницу, где он умер спустя три дня.

Экспертиза установила, что причиной смерти стало ножевое ранение.

Мужчина, ударивший его ножом, признал свою вину и раскаялся в суде.

Суд признал его виновным по ст. ч. 4 ст. 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и с учетом смягчающих обстоятельств назначил ему наказание в виде 5,5 года лишения свободы в колонии строго режима.

Суд апелляционной инстанции оставил приговор в силе.

27 марта сообщалось, что пьяный россиянин изрезал таксиста ножом и угнал его машину.

Ранее безработный россиянин избил и ограбил 90-летнего ветерана в подъезде.

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