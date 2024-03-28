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В городе Уральск в Казахстане из-за половодья отключили подачу воды в дома

В Уральске временно отключили холодную воду из-за угрозы затопления коллекторов

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Shutterstock/sunakri

Город Уральск на западе Казахстана временно остался без водоснабжения из-за большого объема талых вод, которые затопили местные канализационно-насосные станции. Об этом со ссылкой на пресс-службу местного коммунального предприятия «Батыс су арнасы» сообщает РИА Новости.

Из объявления коммунального предприятия следует, что городские канализационные коллекторы в настоящий момент переполняются талыми водами, из-за чего существует риск аварийной остановки канализационных насосных станций. Для недопущения аварий с затапливанием прилегающих зданий и территорий в ночь на 28 марта в Уральске будет полностью отключена подача холодной воды.

Предполагается, что воду снова включат около 5 утра по местному времени.

Население Уральска составляет около 250 тысяч человек.

11 марта россиян предупредили о сильном половодье во время таяния снегов. В частности, на реке Оке уровень воды во время половодья будет превышать многолетние значения на два метра.

Ранее сообщалось, что в Псковской области ожидается подъем уровня воды до опасных отметок.

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