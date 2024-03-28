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Стало известно, к каким врачам больше всего не любят ходить россияне

Россияне больше всего не любят посещать стоматологов

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Более трети — 36% — россиян больше всего не любят ходить к стоматологу, а 22% — к проктологу. Такие данные получила «АльфаСтрахование» по итогам опроса, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Регулярно (раз в год) проходят диспансеризацию 45% опрошенных, а 18% раз в полгода сдают анализы. Есть и те, кто делает это ежемесячно, но их немного — 4%. Больше года назад были у врача 12% респондентов.

78% опрошенных обращаются к медикам по причине плохого самочувствия или при болезни. При этом 33% считают достаточным визит к врачу общей практики в этой ситуации и не готовы на дополнительные обследования при отсутствии острых состояний.
Самым нелюбимым врачом опрошенные назвали стоматолога — 36%. 24% до последнего оттягивают прием у гинеколога/уролога, 22% — у проктолога. Еще 22% избегают визитов к онкологу. Даже профилактических.

18% испытывают страх перед гастроэнтерологами. 11% не любят офтальмологов, 8% — дерматологов, 6% — не готовы идти к кардиологу. Узисты и рентгенологи в антитопе у 2% россиян.

Нежелание идти на прием к тому или иному врачу респонденты связывают в первую очередь с детскими травмами (44%), с низким качеством ранее оказанных услуг (22%), с отсутствием в городе или районе специалистов с хорошими отзывами (17%), со страхом получить плохой диагноз (17%).

Ранее врач рассказала о причинах возникновения ипохондрии.

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