Российские зумеры рассказали, почему хотят переехать в Москву и другие города

Больше половины — 57% — молодых россиян в возрасте от 18 до 28 лет намерены переехать из родного города в Москву, Санкт-Петербург и другие города России. Это показало исследование компании Level Group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, почти каждый пятый россиянин от 18 до 28, живущий в городе-миллионнике, планирует переехать в Москву (в 18% случаев). На втором по популярности месте для переезда — Санкт-Петербург (в 16% случаев). Другие города России молодые россияне рассматривают для переезда в 10% случаев.

Среди причин уехать опрошенные чаще всего называют отсутствие комфортной общественной среды (в 32% случаев), на втором месте — отсутствие возможностей для развития (в 28% случаев). Опрошенные также отмечали недостаток развлечений и возможностей интересно проводить время (в 24% случаев). Есть и те, кто признавался, что на отъезде настаивают родители — в 10% случаев, а в 17% случаев молодые люди планируют уехать вслед за друзьями.

Чаще всего о намерении уехать говорили жители Перми, Тюмени, Омска и Уфы. Вместе с тем, часть опрошенных говорили, что их все устраивает в родном городе и переезжать они не собираются (в 43% случаев). Реже всего об отъезде в столицу и другие города мечтают жители Екатеринбурга, Новосибирска, Казани, Самары и Нижнего Новгорода.

«Мы видим, что спрос на квартиры в Level Group среди россиян из регионов подтверждает данные опросов: чаще всего квартиры покупают россияне из Краснодарского края (15%), Белгородской области (11%) и Санкт-Петербурга (13%). Наименьший процент покупателей пока — это россияне из Самарской области, Татарстана и Свердловской области — их доля не превышает 9%», — прокомментировали в пресс-службе Level Group.

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