Большинство россиян откликаются только на вакансии с указанной зарплатой

Только 18% опрошенных соискателей сообщили, что для них не имеет значения, прописана ли заработная плата в вакансии или нет — они изучают любые предложения о работе. Это показало исследование hh.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Для подавляющего большинства (81%) в приоритете вакансии с указанной зарплатой, и лишь 1% респондентов предпочитают в первую очередь просматривать варианты без указания конкретной суммы.

При этом 76% россиян рассказали, что при прочих равных они охотнее откликнутся на ту вакансию, где сразу прописана заработная плата, а вот на вакансии без указания дохода отправить отклик готовы лишь 1% соискателей. Для 24% этот фактор не имеет значения.

Указание уровня оплаты труда при решении об отклике на вакансию наиболее важно для соискателей, ищущих работу в розничной торговле (89% откликаются только на вакансии с открытой зарплатой), маркетинге и логистике (по 84%), а также для административного персонала (83%) и юристов (79%). Наиболее высокая доля тех, для кого не важно, указана зарплата или нет, наблюдается среди соискателей из сферы закупок и высшего менеджмента (по 37%).

В региональном разрезе этот критерий оказался наиболее значимым для жителей Челябинской области (88% откликаются только на вакансии с указанной зарплатой), Саратовской области (87%) и Пермского края (86%). Те, для кого это не является принципиальным, чаще всего встречаются в Москве (36%).

Интересно, что при прочих равных 49% россиян предпочли бы откликнуться на вакансию с точной суммой заработной платы и только 23% — на вакансию с зарплатной вилкой. Для 28% опрошенных это не существенно, главное, что сумма вообще указана.

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