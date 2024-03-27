На Урале полицейский оформил сотни нелегальных мигрантов

В Уфе бывшего капитана полиции подозревают в оформлении сотен нелегальных иностранных граждан. Об этом сообщает издание Ufa1.ru со ссылкой на источник в силовых органах.

По предварительной информации, экс-сотрудник правоохранительных органов вместе с подельниками незаконно легализовывали мигрантов, приписывая их в качестве работников в фирмы, с которыми были договоренности. За время существования схемы подозреваемые поставили на учет 524 человека. При этом нарушители заработали более 250 тыс. рублей.

Ущерб от их деятельности составил более 1,5 млн рублей.

Ранее в Петербурге полиция задержала 30 причастных к незаконной миграции человек.