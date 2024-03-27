В Ростове арестован организатор экстремистской ячейки «Алля-Аят»

Суд в Ростове-на-Дону арестовал до 24 мая включительно организатора ячейки «Алля-Аят» (запрещенная в России экстремистская организация) и троих участников за вербовку людей. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил избрать Екатерине Козадаевой меру пресечения в виде домашнего ареста, Ларисе Изюмовой, Владимиру Коломыцеву, Сергею Моисееву, Флюзе Стрелецкой — в виде заключения под стражу по 24 мая включительно», — заявил судья.

Согласно данным следствия, их деятельность координировалась центрами из-за рубежа. 65-летний фигурант дела организовал в Ростове-на-Дону религиозное объединение, в которое привлекал местных жителей. В ходе собраний в арендованном офисе использовались религиозные практики экстремистской организации.

До этого сообщалось, что в Ростовской области сотрудники УФСБ России по объединениям дальней и военно-транспортной авиации вместе с Центром противодействия экстремизму (ЦПЭ) ГУ МВД России задержали главаря и пятерых участников экстремистской организации «Алля-Аят». Сообщается, что задержанные вербовали в свои ряды местных жителей. В ФСБ установили, что подозреваемые действовали с координаторами из-за рубежа и выводили туда финансовые потоки.

Также в Ростовской области задержали местного жителя, которого подозревают в шпионаже в пользу службы безопасности Украины (СБУ). По информации российских спецслужб, гражданин России тайно общался с представителем СБУ и помогал собирать разведданные против РФ. На него завели уголовное дело по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством», максимальное наказание по которой составляет до восьми лет тюрьмы.

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