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Лекарство для похудения оказалось с подвохом

Гинеколог Салех объяснила, почему женщины беременеют во время приема «Оземпика»

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Shutterstock

Препарат «Оземпик», который применяется при лечении диабета или коррекции веса, имеет необычный побочный эффект — во время приема этого препарата женщины имеют повышенный шанс забеременеть, даже несмотря на прием противозачаточных или естественные проблемы с зачатием. Об этом сообщает »Лента.ру» со ссылкой на врача-гинеколога Иман Салех.

Резонанс появился после того, как несколько пользователей западных социальных сетей поделились схожими историями — беременность наступала во время приема «Оземпика» при том, что женщины использовали также и противозачаточные.

Врачи объясняют рост шанса зачатия одним из эффектов «Оземпика» — похудением.

«Даже если речь идет о потере всего трех-пяти килограммов, это уже может привести к тому, что у женщины возобновится овуляция и женщина сможет забеременеть. Наши жировые клетки производят эстроген, который может оказывать негативное влияние на яичники и слизистую оболочку эндометрия», — пояснила акушер-гинеколог Иман Салех.

Ее слова подтвердили на кафедре акушерства и гинекологии в Медицинском колледже Бейлора в американском Хьюстоне — доктор Уцави Шах пояснила, что именно ожирение зачастую является основной причиной женского бесплодия. А значительное похудение позволяет симптомам болезней, сопровождающих ожирение и вызывающих бесплодие, отступить.

До этого в растениях нашли вещества-заменители «Оземпика» для похудения.

Ранее ученые успешно протестировали традиционное китайское лекарство для укрепления костей.

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