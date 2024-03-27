«Русский национализм есть и будет всегда»: Демушкин поспорил с патриархом Кириллом

Патриарх Кирилл заявил, что русского национализма не существует. В беседе с «Газетой.Ru» националист и бывший организатор «Русских маршей» Дмитрий Демушкин поспорил с ним, отметив, что русский национализм продолжит существовать до тех пор, пока жив русский народ. Он также назвал национализм «светлым» чувством любви к своему народу.

«Надо понять, что он (патриарх Кирилл. — прим. ред.) вкладывает в понятие «русский национализм». У нас часто понятия национализма передергиваются и путаются с понятиями ксенофобии и шовинизма. Национализм сам по себе — чувство нормальное и светлое: любовь к своей нации, своему народу, к своей истории, культуре и самобытности. А уже шовинизм и ксенофобия — это возвышение своей нации над другими. Вот если патриарх имел в виду второе, то, наверное, он прав — пугать этим действительно в России никого не стоит. Если же он имел в виду первое, в чем я сомневаюсь, потому что в контексте его дальнейших высказываний он все-таки должное русским отдает, то конечно, русский национализм есть, русский национализм будет, пока жив русский народ», — сказал он.

Демушкин добавил, что национализм присущ любому народу, поскольку позволяет защищать интересы нации. По его словам, он уже 30 лет является националистом, поэтому ему странно слышать, что движения не существует.

«Национализм присущ любому народу, потому что национализм — это защита своих национальных интересов, своей культуры, своего языка, своей этнической общности. И в этом ничего плохого нет. Странно было бы, если бы люди этим не озадачивались. Поэтому, что именно здесь имелось в виду патриархом, мне не совсем понятно. Русское национальное движение будет жить. Может, там организационных форм будет недостаточно в связи с ограничениями сегодня в нашей стране, которые действуют. Но сам по себе русский национализм есть и будет, но именно в понимании таком, каком и должен быть. Если я уже являюсь три десятка лет русским националистом, первую организацию я возглавил в 95 году, то странно спустя почти 30 лет мне узнать, что русского национализма нет. Причем он был представлен задолго до меня. В рядах русских националистов были виднейшие русские люди», — пояснил он.

27 марта патриарх московский и всея Руси Кирилл, комментируя теракт в «Крокус Сити Холле», призвал не пугать людей русским национализмом, поскольку его «не существует в природе» и об этом знает каждый. Патриарх Кирилл также отметил, что те, кто стоит за терактом в «Крокусе», пытались использовать внутренние проблемы с миграционной ситуацией в РФ, а также столкнуть сторонников двух традиционных религий — христианства и ислама.

Ранее Песков заявил, что у границ России не может существовать государство с националистами.