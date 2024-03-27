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МЧС обновило список погибших при теракте в «Крокусе»

МЧС опубликовало обновленный список погибших в «Крокусе», в нем 143 человека

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Специалисты МЧС России опубликовали обновленный список погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», произошедшем вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Об этом сообщается на сайте ведомства.

В списке указаны имена 143 человек, чьи данные удалось установить по результатам первых судебно-медицинских исследований. В МЧС отметили, что список будет дополняться.

Теракт на территории «Крокус Сити Холла», расположенного в подмосковном Красногорске, произошел вечером 22 марта. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Также в здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором и планировалось провести музыкальной мероприятие.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Поздно вечером 24 марта их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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