МЧС обновило список погибших при теракте в «Крокусе»

Специалисты МЧС России опубликовали обновленный список погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», произошедшем вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Об этом сообщается на сайте ведомства.

В списке указаны имена 143 человек, чьи данные удалось установить по результатам первых судебно-медицинских исследований. В МЧС отметили, что список будет дополняться.

Теракт на территории «Крокус Сити Холла», расположенного в подмосковном Красногорске, произошел вечером 22 марта. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Также в здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором и планировалось провести музыкальной мероприятие.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Поздно вечером 24 марта их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».