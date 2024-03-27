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В Москве мужчину госпитализировали с огнестрельным ранением

«MK»: В Новой Москве мужчину с огнестрельным ранением забрали в больницу

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Евгений Одиноков/РИА Новости

В Новой Москве после разборок на улице молодого мужчину забрали в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Mk.ru».

По данным СМИ, инцидент произошел на улице Бианки в поселке Московский. После стрельбы с огнестрельным ранением в живот госпитализировали 28-летнего мужчину. Подробная информация о состоянии пострадавшего, а также других участников конфликта отсутствует.

В пресс-службе ГУ МВД России по г. Москве «Газете.ru» сообщили, что, по предварительным данным, ссора между гражданами произошла на бытовой почве.

«В ходе конфликта один из них, выстрелил в живот своему оппоненту, из, предположительно, травматического оружия. Пострадавший был госпитализирован. Сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — рассказали в пресс-службе полиции.

Ранее под Новосибирском мужчины устроили перестрелку под окнами дома.

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