В Москве мужчину госпитализировали с огнестрельным ранением

В Новой Москве после разборок на улице молодого мужчину забрали в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Mk.ru».

По данным СМИ, инцидент произошел на улице Бианки в поселке Московский. После стрельбы с огнестрельным ранением в живот госпитализировали 28-летнего мужчину. Подробная информация о состоянии пострадавшего, а также других участников конфликта отсутствует.

В пресс-службе ГУ МВД России по г. Москве «Газете.ru» сообщили, что, по предварительным данным, ссора между гражданами произошла на бытовой почве.

«В ходе конфликта один из них, выстрелил в живот своему оппоненту, из, предположительно, травматического оружия. Пострадавший был госпитализирован. Сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — рассказали в пресс-службе полиции.

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