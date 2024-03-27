Путин назвал место России в списке самых читающих стран мира

Президент России во время встречи с работниками культуры в Тверской области заявил, что Россия занимает второе место в списке самых читающих стран мира. Его слова приводит ТАСС.

«Сегодня Россия по количеству времени, которое граждане страны тратят на чтение, занимает второе место в мире», — сказал Путин.

Он отметил, что на первом месте находится Китай, а на третьем — Испания.

В среду, 27 марта, президент России Владимир Путин начал первую после выборов главы государства в марте 2024 года региональную поездку, приехав в город Торжок в Тверской области. Посещение связано с отмечавшимся накануне Днем работника культуры. В Торжке Путин посетил выставочный комплекс «Музейные ряды» Всероссийского историко-этнографического музея». Он осмотрел экспозицию музея и ознакомился с коллекцией берестяных грамот.

Также Путин назвал «неумными людьми» заявляющих об отмене русской культуры.

Ранее Путин рассказал, на что способен русский человек с дрожащими руками.