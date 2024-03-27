Голый россиянин напал на прохожую посреди улицы

В Ленинградской области очевидцы рассказали о мужчине, который сначала бегал абсолютно голым по улице, а затем напал на прохожую. Видео случившегося разместил паблик «Дорожный контроль Ленинградская область» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 27 марта в Кингисеппе. На записи мужчина бегает по проезжей части между движущимися автомобилями. Затем он перемещается на тротуар, где его внимание привлекает женщина. Нарушитель начинает хватать ее за руки, а затем падает вместе с ней на асфальт. На помощь прохожей приходят водители, которые стали свидетелями случившегося.

По данным издания «47.ru», нарушителя задержали, у него психическое заболевание.

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