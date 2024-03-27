ТЦ «Щука» в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва

ТЦ «Щука» на северо-западе Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что на место уже прибыли полицейские и кинологические расчеты. Устанавливается личность сообщившего об угрозе.

До этого в Москве эвакуировали сотрудников и студентов строительного университета. Видео с эвакуацией опубликовали очевидцы. На кадрах видно, как из здания выходят люди, а ко входу направляются сотрудники МЧС.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Также в здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором и планировалось провести музыкальное мероприятие. По данным Следственного комитета, для этих целей преступники использовали бензин.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Поздно вечером 24 марта их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Днем 25 марта были арестованы еще трое фигурантов по делу, связанных с продажей автомобиля Renault белого цвета, который использовался для побега после совершения теракта.

Ранее в Санкт-Петербурге эвакуировали арт-пространство «Новая Голландия».