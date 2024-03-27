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Героический подросток, спасший 100 человек, готов вернуться на работу в «Крокус»

Артем Донсков, спасший 100 человек в «Крокусе», хочет вернуться на подработку

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Артем Донсков, спасший во время теракта 100 человек в концертном комплексе «Крокус Сити Холл», хочет вернуться на подработку гардеробщиком. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все (работа) очень нравилось … Думаю, что, возможно, буду еще работать (гардеробщиком), если «Крокус» восстановят», — рассказал Донсков, принимая участие в лекции на выставке «Россия».

На данный момент владельцы «Крокуса» не приняли конкретного решения о дальнейшей судьбе концертного зала.

До этого в Государственной думе наградили подростков, которые проявили героизм, помогая во время эвакуации людей из «Крокус Сити Холла» при теракте.

Награды удостоились подростки, работавшие в гардеробе и хостесс, — Ислам Халилов, Артем Донсков, София Мейер, а также охранник Алексей Осанушков. Подростки и охранник сумели, несмотря на пожар и стрельбу в здании, вывести сотни человек через коммуникации в безопасное место.

Ранее МЧС показало масштабы разрушения «Крокус Сити Холла».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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