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Пьяный россиянин изрезал таксиста ножом и угнал его машину

В Тюмени пьяный пассажир изрезал таксиста ножом и угнал его машину

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Shutterstock

В Тюмени Калининский районный суд вынес приговор 26-летнему местному жителю, который набросился на таксиста, а затем угнал его авто. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Инцидент произошел 3 июля 2023 года. Таксист привез пьяного пассажира в СНТ «Надежда-3». Последний отказался выходить по месту прибытия и потребовал отвезти его по другому адресу, на что водитель попросил сначала заплатить за предыдущую поездку. Пассажир этого сделать не смог, так как у него не было денег.

Мужчины поссорились, после чего пассажир достал нож и несколько раз ударил таксиста в ухо, грудь и левую руку. Водитель выбежал из авто и укрылся в ближайшем доме, а также попросил его владельцев вызвать скорую помощь. В это время нарушитель угнал машину. Позже машину нашли друзья водителя: он был брошен на обочине неподалеку от СНТ, у машины были разбиты крыло и задний бампер.

Тюменца признали виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести с применением оружия, а также угоне авто без цели хищения. Его приговорили к пяти годам в колонии-поселении. Также нарушителя обязали выплатить 192 510 рублей на ремонт машины.

Ранее челябинский таксист попытался сжечь жену вместе со зданием администрации.

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