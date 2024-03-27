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В аэропорту Домодедово подтвердили, что в самолет врезалась спецмашина

В Домодедово заявили, что самолет, поврежденный водовозом, отстранен от полетов

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Телеграм-канал «112»

В аэропорту Домодедово спецмашина врезалась в самолет во время обслуживания рейса. Об этом «Газете.Ru» заявили в пресс-службе воздушной гавани. Там отметили, что на борту не было пассажиров, они улетят на следующем рейсе.

«При обслуживании рейса ЕК134 ВС 380-800 произошло повреждение. Пассажиров на данном воздушном судне не было. На данный момент оно отстранено от полетов, проводится оценка технического состояния. С пассажирами работают представители авиакомпании, требования федеральных авиационных правил выполняются в полном объеме. Все пассажиры вылетят на следующем рейсе, задержка составит менее 8 часов», — сказали в пресс-службе.

27 марта Telegram-канал 112 сообщил, что в Домодедово водовоз врезался в пассажирский самолет Airbus А380, который должен был вылететь по маршруту Москва-Дубай. Отмечалось, что водитель спецмашины перепутал педали и вместо того, чтобы припарковаться, въехал в судно. По данным канала, водитель не получил физических травм, однако он в сильном шоке — его увезли в больницу.

Ранее летевший в Сургут самолет подал сигнал бедствия из-за пожара в шасси.

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