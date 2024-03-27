Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России заявили, что численность населения страны должна увеличиться до 600 млн человек

ВРНС: численность населения РФ должна увеличиться до 600 млн за 100 лет

close
100%
Depositphotos

Российская Федерация должна поставить перед собой цель довести численность населения до 600 млн человек за 100 лет. Об этом сказано в документе «Наказ XXV Всемирного русского народного собора «Настоящее и будущее Русского мира», который утвердили на внеочередном съезде Всемирного русского народного собора (ВРНС), передает ТАСС.

«Государство должно поставить перед собой цель — за 100 лет устойчивого демографического роста довести численность населения России до «менделеевских» 600 млн человек», — сказано в документе.

26 марта сообщалось, что в прошлом году Россия обновила минимальный показатель рождаемости, который держался на стабильном уровне в течение 17 лет, среднее число детей на одну женщину снизилось до 1,41.

Днем ранее MedicalXpress писал, что глобальный уровень рождаемости продолжает падать, показали данные крупного исследования. Население 97% стран мира будет сокращаться к концу XXI века.

До этого британская газета The Telegraph со ссылкой на исследование рождаемости по всему миру, опубликованное в журнале Lancet, написала, что население Земли начнет сокращаться в ближайшие десятилетия.

Ранее сообщалось, что население Московской области увеличилось за пять лет.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами