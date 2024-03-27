В России заявили, что численность населения страны должна увеличиться до 600 млн человек

Российская Федерация должна поставить перед собой цель довести численность населения до 600 млн человек за 100 лет. Об этом сказано в документе «Наказ XXV Всемирного русского народного собора «Настоящее и будущее Русского мира», который утвердили на внеочередном съезде Всемирного русского народного собора (ВРНС), передает ТАСС.

«Государство должно поставить перед собой цель — за 100 лет устойчивого демографического роста довести численность населения России до «менделеевских» 600 млн человек», — сказано в документе.

26 марта сообщалось, что в прошлом году Россия обновила минимальный показатель рождаемости, который держался на стабильном уровне в течение 17 лет, среднее число детей на одну женщину снизилось до 1,41.

Днем ранее MedicalXpress писал, что глобальный уровень рождаемости продолжает падать, показали данные крупного исследования. Население 97% стран мира будет сокращаться к концу XXI века.

До этого британская газета The Telegraph со ссылкой на исследование рождаемости по всему миру, опубликованное в журнале Lancet, написала, что население Земли начнет сокращаться в ближайшие десятилетия.

Ранее сообщалось, что население Московской области увеличилось за пять лет.