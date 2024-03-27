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В Петербурге эвакуировали арт-пространство «Новая Голландия»

После сообщения о минировании арт-пространство «Новая Голландия» было эвакуировано

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Телеграм-канал 1703

Арт-пространство «Новая Голландия» в Санкт-Петербурге было эвакуировано после поступившей информации о минировании. Об этом сообщает Telegram-канал «1703» и другие городские паблики.

Сообщается, что система оповещения прозвучала примерно в 17.50. Однако пока что на месте не появились представители экстренных служб.

До этого в отношении мужа экс-гендиректора «Новой Голландии» Николая Конашенка возбудили дело по статье о публичном оправдании терроризма.

Мужчина опубликовал посты о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», которые вызвали скандал. В них он заявил, что террористы «ошиблись», выбрав концертный зал в Красногорске вместо Кремля. После этого его жене Роксане Шатуновской пришлось покинуть пост гендиректора «Новой Голландии».

На суде Конашенок заявил, что сожалеет о написании спорных постов о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холле». Суд при этом арестовал его за мелкое хулиганство.

Ранее школьница поблагодарила террористов за возможность «побухать» и лишилась стипендии.

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