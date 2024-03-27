Семье обвиняемого в теракте в «Крокусе» разрешили вернуться домой

Родным обвиняемого в теракте в «Крокус Сити Холле» Фаридуна Шамсиддина разрешили вернуться домой. Об этом сообщает РИА Новости.

26 марта здание было опечатано. Сейчас в здании находятся тетя обвиняемого Гулбии Заргарова, жены его двоих сестер и их малолетние дети. Отмечается, что соседи перестали общаться с ними после задержания Шамсиддина и раскрытия его причастности к теракту.

До этого Заргарова рассказала о жизни обвиняемого в терроризме до отъезда в РФ на заработки. Троих братьев Шамсиддина допрашивает полиция.

Теракт на территории «Крокус Сити Холла», расположенного в подмосковном Красногорске, произошел вечером 22 марта. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Также в здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором и планировалось провести музыкальное мероприятие. По данным Следственного комитета, для этих целей преступники использовали бензин.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Поздно вечером 24 марта их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Днем 25 марта были арестованы еще трое фигурантов по делу, связанных с продажей автомобиля Renault белого цвета, который использовался для побега после совершения теракта.

Ранее в СК поступило почти 150 заявлений от потерпевших о пропаже их родных в «Крокусе».